Waspada! 701 TPS di Lebak Ada di Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi

LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memetakan terdapat 701 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada di daerah rawan bencana Hidrometereologi baik banjir, longsor hingga tsunami.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan di awal Februari berdasarkan rilis BMKG merupakan puncak musim penghujan.

"Sudah kita sampaikan kepada teman-teman relawan bahwa diakhir Januari dan awal Februari adalah puncak musim hujan," kata Febby, Sabtu (27/1/2024).

Menurut Febby, ratusan TPS itu tersebar di 86 Desa, 14 Kecamatan di Kabupaten Lebak. Data itu berdasarkan hasil peta resiko bencana BPBD dan relawan setempat.