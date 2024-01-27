Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! 701 TPS di Lebak Ada di Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:03 WIB
Waspada! 701 TPS di Lebak Ada di Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memetakan terdapat 701 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada di daerah rawan bencana Hidrometereologi baik banjir, longsor hingga tsunami.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan di awal Februari berdasarkan rilis BMKG merupakan puncak musim penghujan.

"Sudah kita sampaikan kepada teman-teman relawan bahwa diakhir Januari dan awal Februari adalah puncak musim hujan," kata Febby, Sabtu (27/1/2024).

Menurut Febby, ratusan TPS itu tersebar di 86 Desa, 14 Kecamatan di Kabupaten Lebak. Data itu berdasarkan hasil peta resiko bencana BPBD dan relawan setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181583//kapolri-hYHe_large.jpg
Cek Sarpras, Kapolri Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana saat Puncak Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177671//bencana_hidrometeorologi-M8Pb_large.jpg
Fenomena Hidrometeorologi Dominasi Bencana di Indonesia Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163626//paskibra-JCbF_large.jpg
Viral Paskibra Lebak Kibarkan Merah Putih di Lapangan Becek, Seragam Berlumur Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement