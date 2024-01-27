Puluhan Ribu Warga Semarang Rela Kehujanan saat Pesta Rakyat Bareng Ganjar Pranowo

UNGARAN - Puluhan ribu orang rela hujan-hujanan saat menghadiri acara Pesta Rakyat bareng Ganjar Pranowo di Alun-alun Bung Karno, Kabupaten Semarang, Jumat (26/1/2024) malam.

Derasnya hujan tak membuat semangat para pendukung Calon Presiden nomer urut 3 tersebut. Sebaliknya, kondisi ini membuat mereka makin antusias untuk mengangkat tiga jari ke atas.

Terpantau massa mulai berdatangan ke lokasi acara sejak sore. Mereka ingin menyaksikan gebyar acara yang dimeriahkan oleh Tipe-X dan NDX AKA itu.

Penonton terlihat semakin bertambah dan memadati area depan panggung. Bahkan, meluber hingga jalan-jalan di sekitar lokasi.

"Ini luar biasa. Masih semangat meskipun hujan. Tadi saya mau masuk ke sini, macet cet. Dan, semoga kalian bisa menikmati," ujar Ganjar.

Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu mengatakan bahwa Hajatan Rakyat telah dilangsungkan untuk ke-32 kalinya di berbagai daerah di Indonesia.

"Terima kasih Sahabat Ganjar. Ini adalah pertunjukan yang ke-32. Sahabat Ganjar datang untuk menghibur kalian semua," ucapnya.