4 Fakta Mayat Wanita Membusuk di Peti Kemas Tanjung Priok Berasal dari Fakfak Papua

JAKARTA - Pekerja peti kemas digegerkan dengan penemuan mayat wanita dalam keadaan membusuk di dalam peti kemas kosong di lapangan penumpukan perca Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu 17 Januari 2024.

Kini polisi berhasil mengungkap mayat yang ditemukan pekerja itu. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Berasal dari Fakfak Papua

Identitas jasad wanita yang ditemukan busuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok diduga berinisial HG berusia 50-60 tahun.

"Kami berhasil temukan identitas, atas nama HG kurang lebih usia 50-60 tahun," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Iptu I Gusti Ngurah Putu Khrisna.

Usut punya usut, korban adalah orang hilang di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Keluarga korban pun telah buat laporan orang hilang.

2. Sebelum ke Jakarta Kontainer ke Fakfak

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Iptu I Gusti Ngurah Putu Khrisna mengungkap, sosok mayat perempuan yang ditemukan membusuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Korban merupakan warga Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kemudian, setelah diselidiki sosok orang hilang itu cocok dengan jasad wanita yang didapati busuk dalam kontainer.

"Hasil penelusuran kami terhadap penjejakan kontainer tersebut, perjalannanya berada di wilayah Fakfak sebelum masuk ke Jakarta," tuturnya.