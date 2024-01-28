Ganjar Komitmen Berantas Narkoba di Depan Anak Muda Kuningan

KUNINGAN - Usai berkampanye di Cirebon, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan lawatannya menuju Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di Saung Gunung, Kabupaten Kuningan Ganjar bertemu dengan kalangan anak-anak muda dan Gen Z, Sabtu (27/1/2024).

Eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu disambut dengan semangat oleh anak-anak muda. Di sana, Ganjar melakukan dialog bersama anak-anak muda dan Gen Z dari Jabar.

Salah satu anak muda bernama Chaerul (21) asal Desa Padangmatang, Kuningan menyampaikan penyalahgunaan narkoba menjadi faktor yang mengancam masa depan generasi muda.

Lantas, mahasiswa Fakultas Hukum itu pun menanyakan apa langkah konkret pasangan Ganjar-Mahfud untuk memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang diduga dibeking oleh oknum aparat hukum.

"Banyak sekali yang di mana barang-barang tersebut itu mudah didapatkan oleh para pemuda, dan satu poin, mafia-mafia yang sekiranya membawa barang tersebut atau memproduksi barang tersebut bekerja sama dengaj beberapa aparat yang kiranya itu sulit. Kiranya bagaimana untuk mengentaskan hal tersebut?” ujar Chaerul kepada Ganjar.

Ganjar kemudian menjelaskan bahwa tidak ada tawar menawar atau kompromi terhadap faktor-faktor yang dapat merusak generasi penerus bangsa, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Maka, lanjut Ganjar, diperlukan figur yang tegas dengan langkah sat-set dalam memimpin Indonesia di masa mendatang.