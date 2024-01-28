Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diguyur Hujan Deras, RSUD Tasikmalaya Kebanjiran, Pasien Panik

Asep Juhariyono , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |00:45 WIB
Diguyur Hujan Deras, RSUD Tasikmalaya Kebanjiran, Pasien Panik
RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya banjir (Foto: Asep Juhariyono)
TASIKMALAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dokter Soekardjo Kota Tasikmalaya kebanjiran, Sabtu (27/1/2024). Banjir setinggi lutut ini merendam sejumlah ruang perawatan dan sèmpat membuat para pasien dan keluarga panik.

Ruangan yang terendam banjir di antaranya ruang Aster, ruang Mawar, ruang Bougenville, Poliklinik rawat jalan serta ruang bayi. Bukan hanya ruang rawat inap, banjir juga menggenangi lorong-lorong di rumah sakit.

Menurut Direktur RSUD dokter Soekardjo, Budi Tirmadi, banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan banjir ini bukan yang pertama kali terjadi.

Sementara itu, menurut Kalak BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar, banjir yang terjadi akibat buruknya drainase di lingkungan RSUD, selain curah hujan yang tinggi.

Guna mempercepat air surut, BPBD melakukan penyedotan dengan mesin pompa.

(Arief Setyadi )

      
