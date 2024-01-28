Atikoh Blusukan Menangkan Ganjar, PDIP: Tidak Ada UU dan Etika yang Dilanggar

MALANG - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah merespons isu yang berkembang di lapangan yang menganggap istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti itu ambisius karena membantu pemenangan suami.

Dikatakan Basarah, Atikoh sejatinya merupakan sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun blusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya, perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri," jelas Basarah, Sabtu (27/1/2024).

Basarah juga menilai bahwa sejatinta apa yang Atikoh lakukan tidak melanggar undang-undang yang ada. "Toh tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atikoh terjun blusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud," ungkapnya.

"Ini tidak ada UU apa pun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apa pun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang, justru itu melanggar etika perjuangan suami istri," tegas Basarah.

Oleh karena itu, Basarah mengajak masyrakat untuk mendukung apa yang kini dipilih dan dilakukan oleh Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar tersebut.