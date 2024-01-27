Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Reaksi Atikoh Ganjar Ketika Dinyinyiri Gencar Safari Politik: Tak Mau Ngadem di Rumah saat Suami Berjuang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:36 WIB
Reaksi Atikoh Ganjar Ketika <i>Dinyinyiri</i> Gencar Safari Politik: Tak Mau <i>Ngadem</i> di Rumah saat Suami Berjuang
Atikoh Ganjar (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

MALANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihatnya melakukan safari politik bertemu masyarakat selama masa kampanye Pilpres 2024. Lantaran dirinya membantu pemenangan sang suami.

Atikoh mengaku dirinya mendengar isu-isu dihembuskan menyangkut gerakan safari politiknya.

"Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif, ya, terlalu hiperaktif seperti itu. Karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah dua kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado," tutur Atikoh saat bersilaturahmi dengan Tim Pemenangan Daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Ia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024.

"Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh,” ucap Siti Atikoh.

“Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah, ngadem, nonton tv, atau makan kacang. Seperti itu? Ya, tidak bisa," lanjutnya.

Selain itu, Siti Atikoh terjun blusukan untuk melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement