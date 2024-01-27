Reaksi Atikoh Ganjar Ketika Dinyinyiri Gencar Safari Politik: Tak Mau Ngadem di Rumah saat Suami Berjuang

MALANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihatnya melakukan safari politik bertemu masyarakat selama masa kampanye Pilpres 2024. Lantaran dirinya membantu pemenangan sang suami.

Atikoh mengaku dirinya mendengar isu-isu dihembuskan menyangkut gerakan safari politiknya.

"Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif, ya, terlalu hiperaktif seperti itu. Karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah dua kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado," tutur Atikoh saat bersilaturahmi dengan Tim Pemenangan Daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Ia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024.

"Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh,” ucap Siti Atikoh.

“Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah, ngadem, nonton tv, atau makan kacang. Seperti itu? Ya, tidak bisa," lanjutnya.

Selain itu, Siti Atikoh terjun blusukan untuk melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung.