Bentuk Generasi Beretika dan Beradab, Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Nilai Budaya

KUNINGAN – Penguatan nilai-nilai kebudayaan sangat penting untuk membentuk generasi muda yang beradab dan beretika.

Demikian dikemukakan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri Deklarasi Akbar di Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

“Pembangunan sektor kebudayaan ini penting, untuk membentuk generasi yang beradab dan beretika,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Jawa Barat banyak karya seni dan budaya yang memiliki akar nilai-nilai lokal sebagai akar kebudayaan yang kuat. Di Jawa Barat, lanjut Ganjar, banyak seniman, budayawan, artis dari Jabar yang skalanya sudah nasional bahkan sudah merambah ke tingkat internasional.

"Sopan santun, hormat kepada guru, hormat kepada orangtua, termasuk pendidikan formal dan pondok pesantren. Banyak ulama yang mengajarkan budi pekerti yang luhur,” ujarnya.

Menurut Ganjar, budaya akan memberikan nilai-nilai kepada generasi muda agar mengedepankan etika dalam kehidupan sehari-hari.

“Itu pesan budaya yang menurut saya bagus, maka kita harus dengarkan budayawan dengan strategi menghadapi perubahan yang luar biasa cepat,” pungkas Ganjar.

Pada kesempatan itu, dirinya juga meminta kepada para orangtua untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya, khususnya perempuan di usia dini. Kenapa demikian? Karena menurutnya, ketika masih usia dini, maka mental dan fisik anak belumlah siap.

“Anak-anak perempuan kita siapkan agar sejajar dengan laki-laki, mulai dari pendidikan baik yang baik agar mereka bisa sekolah tinggi yang sama dengan anak laki-laki agar kelak kemudian hari mereka pun bisa mendapatkan posisi yang lebih baik,” katanya.