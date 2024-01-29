Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo: Pela-Gandong Maluku Contoh Perdamaian Indonesia

Andreas Gerry Tuwo , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:29 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tradisi Pela-Gandong Maluku menjadi contoh perdamaian bagi Indonesia bahkan dunia.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam orasi politik pada Hajatan Rakyat Maluku, di Lapangan Merdeka, Ambon, Provinsi Maluku, Senin (29/1/2024).

"Saya belajar betul dari tradisi dan budaya yang ada di Maluku, bagaimana masyarakat di sini sangat taat mengikuti budaya, tata krama, dan kekerabatan yang ada. Tradisi Pela-Gandong ini menjadi contoh tidak hanya bagi Indoensia, juga dunia," ujar Ganjar.

Menurut dia, Pela-Gandong yang mengajarkan sikap hormat-menghormati antarsaudara meski berbeda agama, menjadi bukti warisan leluhur Maluku, yang sangat menghargai keberagaman dan mencintai kerukunan antar umat beragama.

"Tradisi hormat-menghormati seperti Pela Gandong membikin kami iri. Betapa indahnya hidup di negeri ini, maka tidak salah kalau disebut Ambon Manise, karena memang manis semuanya," kata Ganjar yang langsung disambut teriakan dan gelak tawa dari masyarakat yang memenuhi Lapangan Merdeka.

Dia menambahkan, kerukunan itu pula yang membuat orang-orang Maluku selalu memancarkan kebahagiaan lewat senyum manis, juga seni musik, dan suara emas.

"Ada kebahagiaan yang selalu ditunjukkan, maka lihatlah orang Ambon suaranya pasti merdu dan bagus, mereka bisa bikin hati bahagia dengan nyanyiannya," ujar Ganjar.

