Momen Ganjar Beri Rompi Hitam Khas TPN ke Pendukungnya yang Disabilitas

JOGJA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyapa ribuan pendukungnya yang berkumpul di alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu sore (28/1/2024) sekira pukul 17.25 WIB. Ganjar datang sembari terburu-buru lantaran teriakan pendukungnya yang tengah mencarinya sejak acara hajatan rakyat tersebut dimulai.

Tanpa dinyana, pria berambut putih itu pun menyapa sembari bersalaman dengan para pendukungnya. Dia pun terperanjat saat salah seorang warga yang tuna rungu yang melambaikan tangannya ingin disapa.

"Ini ada anak yang nyampaikan ke saya, saya harus minta maaf karena saya gak punya penerjemah. Ini ada kelompok tuli saya mau sapa dulu," ujar Ganjar di atas panggung.

Kemudian pria penyandang tuna rungu itu berusaha berkomunikasi dengan bahasa isyaratnya kepada Ganjar. Sembari tersenyum hangat, mantan orang nomor satu se-Jawa Tengah itu berusaha memahami komunikasi yang berlangsung.

Ganjar pun mengajak pria tuna rungu itu untuk naik ke atas panggung. Namun, pria tersebut menolak karena malu sehingga tersipu-sipu.

Segera, Ganjar langsung memberikan rompi hitam yang dipakainya bertuliskan Ganjar-Mahfud. Rompi hitam yang dipakainya cukup sering terlihat dikenakan para punggawa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Rompi itu pun diserahkannya kepada pria tersebut hingga disambut sorak sorai para pendukung lainnya.

"Termasuk teman disabilitas yang perlu mendapat perhatian, karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan maka sering kali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok disabilitas, kelompok rentan, kelompok perempuan, anak-anak sering tertinggal," lanjut Ganjar menjelaskan.