Harapan dari Yogyakarta Untuk Ganjar-Mahfud: Pendidikan Gratis hingga Revolusi Cinta

KULONPROGO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan titipan harapan dari wilayah Yogyakarta.

Salah satunya berasal dari seniman Butet Kartaredjasa, perwakilan anak muda dari Komunitas Penguin hingga perwakilan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menitipkan pesannya untuk Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Pesan sekaligus harapan itu dituliskan di pundak Ganjar yang nantinya akan diwujudkan, jika Ganjar-Mahfud menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Momen spesial itu terjadi saat Ganjar menghadiri Hajatan Rakyat Yogyakarta yang digelar di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulonprogo, DIY pada Minggu (28/1/2024).

Harapan tersebut dituliskan oleh seorang ibu terkait dengan makan hingga pendidikan.

"Makan, pendidikan gratis sampai kuliah khususnya untuk anak-anak dan janda," tulisnya.

Kemudian perwakilan anak muda dari Komunitas Penguin yang juga mendukung Ganjar-Mahfud, menitipkan harapan

"Pekerjaan anak muda dipermudah".