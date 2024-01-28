Dorong Teri Medan Go Internasional & Sejahterakan Nelayan, Ganjar: Potensi Rakyat yang Bagus Sekali

MEDAN - Ada momentum menarik saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo ini -- menyapa masyarakat Kampung Nelayan Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Selain disambut hangat dengan sorakan dan teriakan dukungan dari masyarakat, Ganjar juga diberikan buah tangan berupa ikan teri yang menjadi ciri khas Kota Medan.

“Di Belawan, di Sumatera Utara, di Medan ini ada (produk) terkenal namanya teri. Teri Medan ini cukup mahal dan itu produksinya sangat diminati oleh banyak pedagang. Mereka berharap ini bisa go internasional,” katanya.

Ganjar menilai produk kuliner lokal ini memang memiliki potensi yang besar untuk masuk ke pasar global atau go internasional.

Meskipun demikian, langkah utama untuk menggenjot produktivitas panganan lokal tersebut dimulai dari nasib para nelayan itu sendiri.

Nelayan sebagai pahlawan pangan dalam sektor perikanan ini memiliki peran vital mendulang kedaulatan pangan, pemenuhan gizi, serta mendorong ekonomi ibu pertiwi lebih berdaulat.

Ganjar-Mahfud sendiri memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan nelayan misalnya menghapus utang dari kredit macet, dan pengoptimalan pemerataan bantuan-bantuan melalui KTP Sakti.

Setelah kesejahteraan dari para nelayan ini sudah terjamin, lanjut Ganjar, langkah berikutnya adalah melakukan pendampingan, pelatihan, dan jaringan pemasaran baik kepada nelayan maupun UMKM yang memproduksi teri medan.

"Maka, prosesnya mulai kita lakukan pendampingan, sampai packaging, sampai kemudian kita bantu agar bisa go internasional dan saya kira ini potensi rakyat yang bagus sekali," tutur Ganjar optimistis.