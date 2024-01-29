Gelar Tikar, Cara Unik Ganjar Serap Aspirasi Pemuda Yogyakarta

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo memiliki cara yang unik dalam menyerap aspirasi para kaum muda mudi di Yogyakarta. Calon presiden nomor urut 3 itu memilih untuk mengadakan acara Gelar Tikar Ganjar untuk berdialog langsung dengan para pemuda yang hadir.

Acara ini digelar di Gedung Sido Mukti, Kecamatan Kraton, Yogyakarta pada Minggu (28/1/2024). Sesuai dengan namanya, acara ini benar-benar menggelar tikar besar di lokasi tersebut dan para pemuda yang hadir pun juga Ganjar duduk langsung di lantai yang beralaskan tikar.

BACA JUGA:

Hal ini bertujuan agar komunikasi yang dibangun semakin dekat antara pemuda dan Ganjar sendiri. Mengusung konsep dialog santai, seluruh partisipan yang hadir dipersilahkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Tentunya ini menjadi momen berharga bagi para pemuda untuk menyampaikan langsung keluh kesah dan aspirasinya kepada calon pemimpin bangsa Indonesia. Banyak pemuda yang berlomba-lomba bertanya sekaligus curhat kepada Ganjar mengenai kekhawatirannya.

BACA JUGA:

Singgung Pendidikan Usia Dini, Alam Ganjar: Penting untuk Proses Pembentukan Karakter

Acara ini pun membahas tentang isu sosial yang marak terjadi di kalangan pemuda dan kerap kali dianggap tabu untuk dibahas oleh masyarakat seperti menstruasi, kehamilan tidak diinginkan, dan juga kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Dalam kesempatan itu, seorang pemuda asal Blora, Jawa Tengah, Kalis Mardiasih mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Bukan hanya terjadi di dalam rumah tangga, tetapi kekerasan juga dapat menimpa anak-anak di lingkungan sekolah.

Mirisnya, kasus tersebut kerap kali dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya kepada siswi. Hal ini tentunya akan menimbulkan trauma yang sangat berat pada anak. Bahkan kemungkinan terburuknya, anak menjadi depresi dan tak ingin melanjutkan pendidikannya.

"Mereka memanfaatkan powernya untuk melecehkan anak perempuan. Anak perempuan berangkat ke sekolah takut, anak perempuan berangkat ke sekolah dengan trauma," ungkap Kalis kepada Ganjar, Minggu (28/1/2024).

Kekhawatiran tersebut ternyata bukan hanya dirasakan oleh Kalis saja, Ganjar pun merasakan hal yang sama. Oleh karenanya Ganjar ingin berkomitmen penuh untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual.