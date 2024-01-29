Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Para Pemuda Yogyakarta Sambut Meriah Acara Gelar Tikar Ganjar

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |04:57 WIB
Para Pemuda Yogyakarta Sambut Meriah Acara Gelar Tikar Ganjar
Gelar Tikar Ganjar. (Foto: Devi Pattriia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Para pemuda Yogyakarta tampak begitu bersemangat menyambut kedatangan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara Gelar Tikar yang berlangsung Minggu (28/1/2024) malam. Acara ini menjadi momen para pemuda ngobrol langsung serta membagikan keluh kesahnya kepada Ganjar.

Acara yang diadakan di Gedung Sidomukti, Kecamatan Kraton, Yogyakarta ini dipadati oleh para pemuda dengan mayoritas Gen Z yang nampak tidak sabar untuk bertemu langsung dengan sosok Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketika Ganjar memasuki gedung tersebut, terlihat para pemuda yang menyambut hangat kedatangannya. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menyapa dan bersalaman dengan Ganjar.

“Pak Ganjar! Mau salaman, Pak,” teriak para pemuda yang hadir.

Kebahagiaan tampak begitu jelas terpancar di wajah para pemuda yang bisa bertemu Ganjar. Bahkan banyak pemuda yang turut mengabadikan momen kedatangan Ganjar melalui ponsel genggamnya.

Melihat sambutan para pemuda yang sungguh luar biasa, Suami dari Siti Atikoh Suprianti ini pun tak henti-hentinya tersenyum dan menyalami tangan mereka. Meskipun acara ini dilaksanakan pada malam hari, namun tak menurunkan semangat dan gairah para pemuda untuk berdiskusi bersama Ganjar.

Sama halnya dengan Ganjar, meski di tengah padatnya kegiatan dan agenda kampanye, dirinya tetap bersedia menyediakan waktu untuk berbaur bersama dengan generasi muda penerus bangsa.

Tak hanya mendengarkan aspirasi para pemuda, Ganjar pun turut memberikan solusinya terhadap permasalahan-permaslahan yang di bahas dalam forum tersebut. Ganjar ingin berkontribusi penuh untuk memberikan solusi dari segala kekhawatiran para pemuda akan masa depan bangsa.

Halaman:
1 2
      
