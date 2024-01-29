Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Bocorkan Ganjar-Mahfud Miliki Program Uang Saku untuk Kader Posyandu

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:53 WIB
Siti Atikoh Bocorkan Ganjar-Mahfud Miliki Program Uang Saku untuk Kader Posyandu
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

 

JOMBANG – Pada hari ini, Senin (29/1/2024), istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Bareng, sebagai salah satu rangkaian safari politik yang dilakukannya di Jawa Timur sejak 24 Januari 2024.

Lewat kegiatan tersebut, Siti Atikoh mengatakan bahwa Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memiliki program uang saku untuk kader Posyandu. Hal ini dilakukan guna membuat kader Posyandu lebih berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan di tingkat desa.

“Gizi itu seperti apa, ibunya terutama ketika mengandung itu nutrisinya seperti apa, dan ini juga peran kader-kader posyandu yang menjadi kunci,” kata Atikoh, Senin (29/1/2024).

Tidak hanya itu, Siti Atikoh juga menjelaskan bahwa di era saat ini mutu dan pengetahuan para kader Posyandu sangat diperlukan, terlebih nantinya para masyarakat juga akan berhadapan langsung dengan para kader, yang mana itu ingin menikah, hamil, maupun ketika anak lahir.

Untuk itu, kalaupun diperlukan treatment khusus untuk bayi yang baru lahir, maka Atikoh menuturkan bahwa Ganjar-Mahfud memiliki solusi untuk meningkatkan kapasitas Posyandu jika perlu diperbanyak.

Halaman:
1 2
      
