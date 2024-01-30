Berkunjung ke Banda Neira, Ganjar Didoakan Terpilih Menjadi Presiden dan Diberi Dua Buku

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Dalam kesempatan itu, Ganjar didoakan menjadi Presiden ke-8 RI.

Momen itu terjadi saat capres yang didukung Partai Perindo itu tiba di Bandar Udara Neira. Saat itu, Ganjar langsung disambut hangat oleh warga dan didoakan menjadi Presiden ke-8 RI.

"Selamat datang, semoga Bapak terpilih menjadi presiden Indonesia," kata seorang warga Banda Neira berparas pria paruh baya.

Saat itu pula, seorang pria paruh baya itu pun memberi dua buah buku terkait sejarah Banda Neira. Ia berharap, Ganjar dapat mempelajari dua buku itu agar bisa mengembangkan Banda Neira.