Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkunjung ke Banda Neira, Ganjar Didoakan Terpilih Menjadi Presiden dan Diberi Dua Buku

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:17 WIB
Berkunjung ke Banda Neira, Ganjar Didoakan Terpilih Menjadi Presiden dan Diberi Dua Buku
Ganjar Pranowo di Pulau Banda Neira (foto: dok ist)
A
A
A

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Dalam kesempatan itu, Ganjar didoakan menjadi Presiden ke-8 RI.

Momen itu terjadi saat capres yang didukung Partai Perindo itu tiba di Bandar Udara Neira. Saat itu, Ganjar langsung disambut hangat oleh warga dan didoakan menjadi Presiden ke-8 RI.

"Selamat datang, semoga Bapak terpilih menjadi presiden Indonesia," kata seorang warga Banda Neira berparas pria paruh baya.

Saat itu pula, seorang pria paruh baya itu pun memberi dua buah buku terkait sejarah Banda Neira. Ia berharap, Ganjar dapat mempelajari dua buku itu agar bisa mengembangkan Banda Neira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement