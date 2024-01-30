Melawan saat Ditangkap, Perampok Pedagang Emas Ditembak Mati Polisi

PADANG - Ditreskrimum Polda Sumbar merilis tiga perampok yang menembak pedagang emas di Pariaman beberapa waktu lalu. Dari tiga perampok tersebut satu orang berinisial RC tewas setelah melakukan perlawanan dengan cara menembak polisi di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, pada Sabtu 27 Januari 2024.

Kapolda Sumbar, Irjen Suhayono mengatakan, penangkapan ini dilakukan aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. Penangkapan itu berawal ditangkapnya dua orang temannya pada 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau.

“Setelah kita mengantongi keterangan dua orang tersangka ini, tim gabung dari Resmob Polda Riau, bersama Polda Sumbar terhadap RC tersebut,” katanya, Selasa (30/1/2024).

Sesampai di lokasi tempat tersangka di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, polisi mencoba untuk menangkap tersangka namun tersangka RC ini melawan dan terjadilah saling tembak.

“Dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob dan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru, beruntung dia memakai rompi anti peluru. Empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas,” kata Suharyono.

Sedangkan RC sendiri terpaksa ditembak, karena dia melakukan tindakan yang membahayakan ke personil. “Ini sudah sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Dari keterangan dua yang tersangka, aksi perampokan tersebut telah dilakukan lima kali sejak tahun tahun 2021 sampai 2024. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian kekerasan rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas. Aksi pertamanya dilakukan di Kota Bukittinggi pada tahun 2021, korban ditembak dan pelaku mencuri uang Rp700 juta.