Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Perampok Pedagang Emas Ditembak Mati Polisi

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |15:50 WIB
Melawan saat Ditangkap, Perampok Pedagang Emas Ditembak Mati Polisi
Polda Sumbar ungkap kasus perampokan toko emas (foto: MPI/Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Ditreskrimum Polda Sumbar merilis tiga perampok yang menembak pedagang emas di Pariaman beberapa waktu lalu. Dari tiga perampok tersebut satu orang berinisial RC tewas setelah melakukan perlawanan dengan cara menembak polisi di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, pada Sabtu 27 Januari 2024.

Kapolda Sumbar, Irjen Suhayono mengatakan, penangkapan ini dilakukan aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. Penangkapan itu berawal ditangkapnya dua orang temannya pada 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau.

“Setelah kita mengantongi keterangan dua orang tersangka ini, tim gabung dari Resmob Polda Riau, bersama Polda Sumbar terhadap RC tersebut,” katanya, Selasa (30/1/2024).

Sesampai di lokasi tempat tersangka di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, polisi mencoba untuk menangkap tersangka namun tersangka RC ini melawan dan terjadilah saling tembak.

“Dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob dan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru, beruntung dia memakai rompi anti peluru. Empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas,” kata Suharyono.

Sedangkan RC sendiri terpaksa ditembak, karena dia melakukan tindakan yang membahayakan ke personil. “Ini sudah sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Dari keterangan dua yang tersangka, aksi perampokan tersebut telah dilakukan lima kali sejak tahun tahun 2021 sampai 2024. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian kekerasan rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas. Aksi pertamanya dilakukan di Kota Bukittinggi pada tahun 2021, korban ditembak dan pelaku mencuri uang Rp700 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685//brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/340/3145275//penangkapan_penyalahgunaan_bbm_bersubsidi-uQfZ_large.jpg
Bawa 1.000 Liter BBM Bersubsidi, Warga Jakarta Ditangkap di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/340/3134845//polda_sumbar_ungkap_kasus_narkoba-QAJd_large.jpg
Polisi Ungkap 335 Kasus Narkoba dan Ratusan Kilo Narkoba Berbagai Jenis Disita di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/340/3105032//kapolda_sumbar-Vy3J_large.JPG
Berkas Perkara Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Sudah Lengkap, Indra Dragon Siap Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/340/3100598//kapolda_sumbar_irjen_suharyono-4DsZ_large.jpg
Polda Sumbar Hentikan Penyelidikan Kasus Tewasnya Afif Maulana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/340/3089075//akp_dadang-ev1s_large.JPG
Polda Sumbar Pastikan AKP Dadang Tak Gangguan Mental dan Negatif Narkoba saat Bunuh Rekannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement