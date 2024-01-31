Vicky Prasetyo Ajak Masyarkat Bijak Sikapi Kasus Aiman Witjaksono

DEPOK - Vicky Prasetyo selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo mengajak masyarakat bijak dalam mengikuti perkembangan kasus hukum yang menimpa Aiman Witjaksono.

Sebagai rekan berpolitiknya, Vicky juga memberikan dukungan moral kepada Aiman.

"Ya sebenarnya kita itu kan diatas tanah yang merdeka berhak untuk berpendapat ya mungkin di sosial media atau apa," ujar Vicky Prastyo di Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Di sisi lain, Vicky paham betul proses penyidikan yang dilakukan pihak Polda Metro Metro Jaya terhadap Aiman.

Dia menilai hal tersebut merupakan kewenangan Polri dalam menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan setiap individu maupun kelompok.

"Yang nggak bisa kita cegah memang penyidikan dari institusi Polri karena berdasarkan Pasal Undang Undang Nomer 2 Tahun 2002 KUHP tahun 1981 tentang penyidikan dan perkara ditangani oleh Polri," jelasnya.

"Mungkin kita sebagai warga negara yang baik bisa datang ke panggilan itu karena supaya bisa berdiskusi," imbuhnya.