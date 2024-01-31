Kunjungi Tempat Pengasingan Bung Hatta di Banda Neira, Ganjar: Harus Jadi Inspirasi

MALUKU - Ganjar Pranowo, berkunjung ke salah satu tempat yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yaitu rumah pengasingan Bung Hatta, di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selasa (30/1/2023).

Terpantau, di tempat bersejarah itu, calon presiden nomor urut 03 itu berkeliling ke kompleks dan ruangan rumah. Termasuk ke ruang tamu dan ruang kerja Bung Hatta, juga taman dan bangunan di bagian belakang.

Menariknya, bangunan di bagian belakang itu masih terdapat bangku-bangku kelas lengkap dengan papan tulis warna hitam. Konon, bangunan itu dijadikan sekolahan bagi warga sekitar oleh Bung Hatta.

“Ini adalah tempat bersejarah, saat itu Bung Hatta diasingkan oleh penjajah. Dan ini masih ada bangku untuk sekolah anak-anak sekitar sini,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku kagum dengan perjuangan Bung Hatta. Meski berada di pengasingan, masih memikirkan pendidikan bagi warga sekitar.

“Luar biasa semangatnya. Tentu itu harus menjadi inspirasi dan semangat orang-orang sekarang bahwa pendidikan bagi Bung Hatta sangat penting,” paparnya.