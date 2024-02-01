Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Yusuf Mansur Sosialisasi Pencoblosan di Bambu Apus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:29 WIB
Caleg Perindo Yusuf Mansur Sosialisasi Pencoblosan di Bambu Apus
Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur. (Foto: Syifa Fauziah)
JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib menggelar sosialisasi cara pencoblosan Pemilu 2024 yang berlangsung di RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).

Pada kesempatan itu, Yusuf Mansur didampingi oleh Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Partai Perindo, Wahyu Nur Iman.

"Saya Yusuf Mansur Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dan Wahyu Nur Iman siang ini kami datang ke Bambu Apus, Cipayung untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan cara coblos Partai Perindo serta caleg-calegnya," ujar Ustadz Yusuf Mansur.

Yusuf Mansur mengatakan selain sosialisasi pencoblosan, pihaknya juga menggelar bazar minyak murah untuk masyarakat. Hal ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat Bambu Apus.

"Kita adakan bazar sembako dengan jumlah 1.000 liter minyak dan ditebus murah Rp5.000," jelas Ustadz Yusuf.

Dalam sambutannya itu, dia pun menyampaikan harapannya ketika terpilih menjadi calon legislatif periode 2024-2029 untuk partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

"Mudah-mudah saya dan Wahyu bisa amanah membantu masyarakat setelah terpilih jadi wakil rakyat," ucapnya.

