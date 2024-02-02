Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Komunitas Pemuda Banten, Alam Ganjar Urun Rembug Soal Momen Bonus Demografi RI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |00:51 WIB
Bertemu Komunitas Pemuda Banten, Alam Ganjar Urun Rembug Soal Momen Bonus Demografi RI
Alam Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

BANTEN - Putra tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar baru-baru ini melakukan urun rembug alias diskusi terkait dengan masa depan pembangunan bangsa, khususnya di Provinsi Banten.

Diskusi tersebut dilakukan bersama ratusan pemuda lainnya saat Alam menghadiri kegiatan Mimbar Demokrasi Komunitas Muda Bicara Pemilu di Taman Kopi, Kota Serang, Banten, Kamis (1/2/2024), malam.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif.

Karena itu, Alam lantas menilai bahwa saat ini kebutuhan akan infrastruktur digital menjadi sangat penting dan menjadi suatu hal yang esensial.

“Ada salah satu infrastruktur yang tak kalah pentingnya yaitu infrastruktur digital dan itu menjadi suatu hal yang esensial bagi saya,” ujar Alam Ganjar.

“Bagaimana penyediaan akses internet gratis secara merata yang tersebar hingga ke pelosok agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar," lanjutnya.

Topik Artikel :
Ganjar-Mahfud Banten Alam Ganjar
