HOME NEWS JATIM

Mabuk saat Berkendara, Pria Ini Tabrak Pembangunan Jalan Tol Probolinggo hingga Tertusuk Besi Beton

Hana Purwadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |03:30 WIB
Mabuk saat Berkendara, Pria Ini Tabrak Pembangunan Jalan Tol Probolinggo hingga Tertusuk Besi Beton
Pemabuk kecelakaan di Tol Probolinggo (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUWANGI - Seorang pengendara motor kondisinya kritis akibat tertusuk besi ton kontruksi pembangunan jalan Tol di Probolinggo, petugas terpaksa menggunakan alat las untuk melepas korban dari kerangka beton cor dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan medis.

Pria berinisial AP (25) Warga Desa Glagaj, Kecamatan Pakuniran, tertusuk besi cor konstruksi pembangunan jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi paket 3 di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Kejadian mengerikan ini terjadi saat korban melaju kencang dengan menggunakan motor dan dilokasi kejadian korban tidak melihat ada rambu-rambu pengalihan arus sehingga korban menabraknya dan terjebur ke dalam rangka konstruksi cor.

Diduga pengaruh miras dan kondisi lokasi kejadian gelap, mengakibatkan korban menabraknya. Akibat kecelakaan tunggal ini, pinggang korban hingga pangkal paha tersusuk besi cor dan tidak dapat ditarik karena besi cor sudah dalam rakitan dan hendak dilakukan pengecoran.

“Di lokasi proyek sudah termampang jelas pengalihan arus, dan rambu-rambu serta penerangan jalan yang cukup memadai,” kata Humas Tol Paket 3, Mohammad Ifan, Jumat (2/2/2024).

Hingga kini polisi masih mendalami kecelakaan ini, untuk memastikan apakah lokasi kejadian memang minim rambu rambu dan gelap.

(Awaludin)

      
