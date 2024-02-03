Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Diduga Tertabrak Kereta Api, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan

Widori Agustino , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |01:30 WIB
Diduga Tertabrak Kereta Api, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BATURAJA - Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan dalam keadaan terkapar di tengah Rel KAI, Jumat (2/2/2024).

Korban tewas diduga tertabrak Kereta Api (KA) di perlintasan rel kereta api Stasiun Kemelak, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Penemuan mayat tanpa identitas itu dilaporkan pertama kali oleh seorang masinis Kereta Api yang melintas dari Lampung menuju Palembang.

"Kami mendapatkan laporan dari masinis KAI Palembang, bahwa di wilayah tempat kami berjaga terlihat seseorang terkapar dengan kondisi telentang, diduga tertabrak Kereta Api," ucap Ari, pengatur lalulintas Kereta Api.

Ari bersama warga sekitar segera menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP). Di sana, mereka menemukan seorang pria dewasa tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan.

Warga segera menghubungi Polsek Baturaja Timur, dan anggota polisi segera datang untuk evakuasi mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum setempat. Belum diketahui identitas pria tersebut, dan pihak berwajib sedang menyelidiki penyebab kematian tragis ini.

(Awaludin)

      
