Perindo Salurkan Minyak Goreng Murah dan Bagikan KTA Berasuransi ke Warga di Denpasar Bali

Wira Dana , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |03:42 WIB
DENPASAR - Partai Perindo menyalurkan minyak murah untuk masyarakat di Denpasar, Bali, Sabtu (3/2/2024). Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengenalkan caleg-caleg Perindo untuk DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, dan DPR RI.

Selain itu, para caleg Perindo juga membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi gratis kepada warga.

Sejumlah warga Denpasar antusias mendatangi kegiatan program tebus minyak murah yang dibagikan Partai Perindo Bali.

Kegiatan ini disambut antusias oleh warga karena hanya dengan uang Rp10.000 warga bisa membeli minyak goring, jauh lebih murah dari harga pasaran.

Warga yang datang dilayani langsung oleh Ketua DPW Perindo Provinsi Bali Komang Purnama bersama caleg-caleg Perindo.

