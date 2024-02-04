Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah dan Senam Bersama di Klaten

KLATEN – Caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Perindo, GKR Ayu Koes Indriyah menggelar bazar minyak goreng murah murah, sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024 dan senam bersama di Kantor DPD Partai Perindo Klaten di Jalan Diponegoro, Sidorejo, Karanganom, Klaten Utara, Sabtu (3/2/2024.

Warga antusias mengikutinya. Hanya dengan menukar kupon Rp5.000, warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng, padahal harga di pasaran bisa mencapai Rp17.500 per liter.

GKR Ayu Koes Indriyah didampingi caleg DPRD Jateng 7 nomor 1 dari Perindo, Paryana dan caleg DPRD Kabupaten Klaten dapil 4, Suroso yang juga Ketua Dpd Perindo Kabupaten Klate.

Tak kurang dari 20 menit, sebanyak 500 paket minyak goreng murah habis diserbu warga.

Menurut Ayu Koes, kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan minyak murah, seperti komitmen Partai Perindo dalam mensejahterakan rakyat.

Selain bazar murah, juga dilakukan sosialisasi pemilihan dan pencoblosan dalam Pemilu 2024. Kemudian senam sehat bersama kader dan simpatisan Partai Perindo serta pembagian kalender 2024 gratis.

(Salman Mardira)