Liliana Tanoesoedibjo Pandu Sosialisasi Coblos Kertas Suara di Koja

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dari Partai Perindo memandu sosialisasi pencoblosan kertas suara di Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024).

Didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Liliana melakukan sosialisasi dengan harapan agar semua masyarakat paham dan menghindari golput.

“Ya sangat penting sekali untuk sosialisasi terutama kertas suara, banyak yang ikut ibu-ibu disini terutama juga bapak-bapak yang sudah tua, mereka suka nggak ngerti.. apa sih kertas suara kok ada 4,” jelas Liliana saat memberikan sosialisasi.

BACA JUGA: Caleg DPR RI Lisa Mariana dan Caleg DPRD Andy Afandy Sepakat Partai Perindo Ada untuk Masyarakat

Istri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang juga ditemani Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy ini menekankan pentingnya tidak golput pada pemilu 14 Februari 2024.

“Jadi kita sosialisasikan dan kita mengimbau kepada mereka supaya tidak golput karena kertas suara kita sangat berharga,” ungkap Liliana.

Dengan demikian Liliana berharap, sosialisasi seperti ini membuat para masyarakat mengerti bagaimana berharganya surat suara.

“Dan dengan adanya sosialisasi seperti ini membuat mereka mengerti apa sih kertas suara itu, apa fungsi dari kertas suara itu,” ungkap Liliana.

(Khafid Mardiyansyah)