Pertama Kali Sunmori Bareng Komunitas Vespa, Alam Ganjar Petik Banyak Hal Positif

SOLO – Muhammad Zinedine Alam Ganjar diketahui mengikuti sunmori (sunday morning ride) bersama Komunitas Anjani Indonesia dan Barisan Aktivis Relawan Ganjar di Kota Solo. Alam Ganjar berkeliling kota Solo menggunakan motor vespa. Anak dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu terlihat sudah tiba di Jalan Slamet Riyadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Mengenakan busana hitam yang dibalut rompi berlogokan “Sat Set”, Alam mengatakan ini kali pertamanya mengikuti kegiatan sunmori. Meskipun begitu, Alam mengaku sangat senang karena bisa menambah pengalaman baru terlebih dengan diboncengi menggunakan vespa.

Untuk itu, ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena sudah banyak menghasilkan kreatifitas dan aksi sosial yang telah dilakukan.

“Bagaimana kegiatan positif berbasis komunitas sudah sering dilakukan, seperti aksi sosial yang selama ini sering mereka lakukan tentu ini bisa menjadi inspirasi untuk komunitas-komunitas lainnya,” kata Alam Ganjar, Minggu (4/2/2024).

Tidak hanya itu, lewar riding seperti ini Alam mengatakan dirinya bisa membuka mata anak muda bahwa di sekelilingnya banyak sekali berbagai kegiatan positif yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan terutama untuk membangun jaringan pertemanan.

“Melalui riding seperti ini bisa membuka mata anak muda bahwa di sekeliling kita banyak hal positif yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana melalui komunitas ini jaringan akan terbangun yang tentunya menjadi added value untuk anak muda,” ucapnya.

Lebih lanjut, diboncengi oleh Pandji Vasco Dagama, Alam mengawali titik di Jalan Slamet Riyadi, kemudian dirinya diajak untuk singgah di Keraton untuk berfoto bersama. Selanjutnya Alam mengelilingi Balaikota Kota Solo dan menerima sambutan luar biasa dari warga yang berada di tempat tersebut.