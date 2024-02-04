Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pertama Kali Sunmori Bareng Komunitas Vespa, Alam Ganjar Petik Banyak Hal Positif

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |15:04 WIB
Pertama Kali Sunmori Bareng Komunitas Vespa, Alam Ganjar Petik Banyak Hal Positif
Alam Ganjar sunmori bersama komunitas vespa. (Foto: TPN)
A
A
A

SOLO – Muhammad Zinedine Alam Ganjar diketahui mengikuti sunmori (sunday morning ride) bersama Komunitas Anjani Indonesia dan Barisan Aktivis Relawan Ganjar di Kota Solo. Alam Ganjar berkeliling kota Solo menggunakan motor vespa. Anak dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu terlihat sudah tiba di Jalan Slamet Riyadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Mengenakan busana hitam yang dibalut rompi berlogokan “Sat Set”, Alam mengatakan ini kali pertamanya mengikuti kegiatan sunmori. Meskipun begitu, Alam mengaku sangat senang karena bisa menambah pengalaman baru terlebih dengan diboncengi menggunakan vespa.

 BACA JUGA:

Untuk itu, ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena sudah banyak menghasilkan kreatifitas dan aksi sosial yang telah dilakukan.

“Bagaimana kegiatan positif berbasis komunitas sudah sering dilakukan, seperti aksi sosial yang selama ini sering mereka lakukan tentu ini bisa menjadi inspirasi untuk komunitas-komunitas lainnya,” kata Alam Ganjar, Minggu (4/2/2024).

Tidak hanya itu, lewar riding seperti ini Alam mengatakan dirinya bisa membuka mata anak muda bahwa di sekelilingnya banyak sekali berbagai kegiatan positif yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan terutama untuk membangun jaringan pertemanan.

 BACA JUGA:

“Melalui riding seperti ini bisa membuka mata anak muda bahwa di sekeliling kita banyak hal positif yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana melalui komunitas ini jaringan akan terbangun yang tentunya menjadi added value untuk anak muda,” ucapnya.

Lebih lanjut, diboncengi oleh Pandji Vasco Dagama, Alam mengawali titik di Jalan Slamet Riyadi, kemudian dirinya diajak untuk singgah di Keraton untuk berfoto bersama. Selanjutnya Alam mengelilingi Balaikota Kota Solo dan menerima sambutan luar biasa dari warga yang berada di tempat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement