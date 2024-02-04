Kampanye di Pasuruan, Mahfud MD Janji Perjuangkan Nelayan dan Petani

PASURUAN – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen memperjuangkan nelayan, petani, pemberantasan korupsi hingga penegakkan hukum tanpa pandang bulu jika terpilih di gelaran Pilpres Pemilu 2024 ini.

Program kerja bersama capres Ganjar Pranowo akan dijalankan cepat alas “Sat-Set’. Hal itu disampaikan Mahfud dalam orasinya pada acara Fun Walk Peringatan HUT ke-17 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (4/2/2024).

“Rumusan penyelesaiannya secara sat-set, cepat. Lalu eksekusinya harus tas-tes, tepat. Itu program kita,” kata Mahfud di hadapan ribuan warga yang hadir.

Kemudian Mahfud memaparkan sejumlah program kerja bersama capres Ganjar Pranowo. Pertama, Mahfud menjelaskan program mengenai kehidupan kaum petani dan nelayan.

Terkait nelayan, Mahfud berkomitmen memastikan kehadiran subsidi bahan bakar solar benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak menerima.

“Karena selama ini subsidi solar itu selalu ngendap di tengah kemudian dijual lagi ke nelayan dengan harga mahal. Padahal itu dari negara,” kata Mahfud.

Sementara terkait petani, Mahfud menuturkan bahwa salah satu persoalan yang juga kerap terjadi adalah kelangkaan subsidi pupuk di lapangan. Karenanya Mahfud berjanji akan menyediakan subsidi pupuk kepada petani yang berhak.

“Begitu juga pupuk. Pupuk akan kita sediakan untuk para petani beserta benih-benih pertaniannya dengan subsidi,” imbuh Mahfud.