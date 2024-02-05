Sosialisasi Pemilu 2024 di Koja, Liliana: Jangan Golput, Suara Kita Berharga

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dari Partai Perindo memandu sosialisasi pencoblosan kertas suara di Koja, Jakarta Utara.

Liliana didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Liliana melakukan sosialisasi dengan harapan agar semua masyarakat paham dan menghindari golput.

Istri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang juga ditemani Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy ini menekankan pentingnya tidak golput pada Pemilu 14 Februari 2024.

“Jadi kita sosialisasikan dan kita mengimbau kepada mereka supaya tidak golput karena kertas suara kita sangat berharga,” ujar Liliana.

Liliana berharap, sosialisasi seperti ini membuat para masyarakat mengerti bagaimana berharganya surat suara.

“Dan dengan adanya sosialisasi seperti ini membuat mereka mengerti apa sih kertas suara itu, apa fungsi dari kertas suara itu,” tutup Liliana.

(Fahmi Firdaus )