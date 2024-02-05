Gelar Bazar Murah di Klaten, Caleg GKR Ayu: Komitmen Perindo Sejahterakan Rakyat

KLATEN – Caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Perindo, GKR Ayu Koes Indriyah mengadakan serangkaian kegiatan positif untuk warga Klaten. Adapun kegiatannya adalah bazar minyak goreng murah, sosialisasi pencoblosan dan senam bersama.

GKR Ayu Koes Indriyah didampingi caleg DPRD Jateng 7 nomor 1 dari Perindo, Paryana dan caleg DPRD Kabupaten Klaten dapil 4, Suroso yang juga Ketua Dpd Perindo Kabupaten Klaten

BACA JUGA:

“Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan minyak murah, seperti komitmen Partai Perindo dalam mensejahterakan rakyat,” ucapnya.

Warga Klaten menyambut antusias bazar minyak goreng murah murah yang diadakan Caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Perindo, GKR Ayu Koes Indriyah.

BACA JUGA:

Hanya dengan menukar kupon Rp5.000, warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng, padahal harga di pasaran bisa mencapai Rp17.500 per liter. Tak ayal, dalam waktu 20 menit 500 liter minyak goreng habis ditebus murah.