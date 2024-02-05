Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ibarat Naik Gunung, TGB Sebut Ganjar-Mahfud Pasangan Capres dan Cawapres Tanpa Beban

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:32 WIB
Ibarat Naik Gunung, TGB Sebut Ganjar-Mahfud Pasangan Capres dan Cawapres Tanpa Beban
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
LOMBOK TIMUR - Pemilihan umum presiden (Pilpres) akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang dengan diikuti tiga pasangan calon yang merupakan putra terbaik Indonesia.

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Dr TGB HM Zainul Majdi, LC, MA mengatakan bahwa pasangan hanya pasangan capres cawapres Ganjar - Mahfud yang tidak memiliki beban untuk memimpin Indonesia.

"Kita pilih Ganjar-Mahfud sebagai pemimpin," katanya, Senin (5/2/2024).

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini kemudian menyampaikan, Allah SWT akan memberikan kekuasaan sesuai kehendaknya, semoga ikhtiar untuk Ganjar-Mahfud ini sesuai kehendak Allah.

"Kita tidak boleh sebagai barisan Ganjar-Mahfud menghina dan mengumpat," pintanya.

Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) ini kepada ribuan massa yang hadir menjelaskan, alasan bersama Ganjar- Mahfud karena rekam jejak. Pemimpin itu ibarat naik gurung, perlu tidak membawa beban.

"Kalau tanpa beban akan mudah dan cepat naik dan membawa Indonesia lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Capres Ganjar Pranowo 20 tahun hadir, kiprah di DPR selama 10 tahun menghasilkan undang-undang yang beragam dan bermanfaat untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
