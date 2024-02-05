TGB Serukan Rakyat Pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Pimpin Indonesia

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dr TGB KH Muhammad Zainul Majdi Lc MA menyerukan agar seluruh kader Partai Perindo dan pendukung capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengawal Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg.

Doktor ilmu Tafsir Universitas Al-Azhar itu mengajak seluruh masyarakat NTB khusunya kader Partai Perindo untuk meraih kebaikan dengan cara yang baik. "Tidak mengumpat, menghina, apalagi memfitnah calon presiden dan calon wakil presiden yang lain. Tapi yakinlah Ganjar - Mahfud merupakan capres dan cawapres terbaik pilihan kita bersama," ujarnya.

TGB bersama sejumlah petinggi DPW Partai Perindo NTB menghadiri pengajian Akbar dan doa bersama untuk kemenanganan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Lapangan Nasional, Selong, Lombok Timur Senin (5/2/2024).

TGB juga mengimbau seluruh kader dan pendukung Ganjar - Mahfud tetap kompak, utuh, bersatu dan menjaga keamanan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama selama pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.

"Sebagai umat muslim kita siap memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai warga negara kita siap menyukseskan pemilu 2024 dan memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, ada 101 cara baik untuk menempuh proses demokrasi. Dia menegaskan memilih Ganjar - Mahfud merupakan pilihan tepat. Ganjar Pranowo dinilai punya trade record yang baik. Begitu juga dengan Mahfud MD yang dikenal sebagai tokoh yang konsisten dan komitmen kuat untuk mensejahterakan rakyat.

"Ganjar Pranowo sudah menghasilkan undang-undang saat duduk di kursi DPR RI. Bahkan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah," ujar TGB.