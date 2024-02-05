Ternyata Ini Alasan Bos Gangster Kejam Meksiko Pilih Nganjuk Jawa Timur Sebagai Tempat Bersembunyi

JAKARTA - Ternyata ini alasan bos gangster kejam Meksiko pilih Nganjuk Jawa Timur sebagai tempat bersembunyi setelah Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Bali, Polda Jawa Timur dan Polres Nganjuk menangkapnya.

Pasalnya dia seorang warga negara asing (WNA) asal Mexico, pelaku penembakan terhadap warga negara Turki Turan Mahmet (30), yang berstatus buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) ditangkap di wilayah Nganjuk, Jawa Timur.

Pelaku yang diketahui bos gangster Meksiko, bersama kelompoknya melakukan penembakan brutal di sebuah vila di wilayah Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Lantas apa alasan bos gangster kejam Meksiko pilih Nganjuk Jawa Timur sebagai tempat bersembunyi?

Ternyata ini alasan bos gangster kejam Meksiko pilih Nganjuk Jawa Timur sebagai tempat bersembunyi dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga sulit dilacak.

Sebagai informasi, dalam kasus ini DPO Sicoiros berperan sebagai pemimpin dari ketiga WNA Mexico yang melakukan tindak kejahatan di Indonesia. “Dia (pelaku) pemimpin kelompok yang merencanakan kegiatan,” imbuhnya.