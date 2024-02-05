Siapkan Terobosan Pengembangan UMKM, Perindo Targetkan 30.000 Suara di Sukarami Palembang

PALEMBANG - Program Partai Perindo yang menyasar kepada para pelaku usaha di sambut hangat oleh para emak-emak di Lebong Siarang, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (4/2/2024). Harapan besar digantungkan kepada Partai Perindo terkait pengembangan UMKM.

Caleg DPRD Sumatera Selatan dapil II dari Perindo, Arief Rudiharto menyiapkan trobosan dalam menjawab keinginan warga tersebut.

Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Berbagai upaya dalam pendekatan kepada masyarakat telah dilaksanakan. Berbagai keinginan warga pun telah dikantongi oleh para caleg dari Partai Perindo khususnya wilayah Sumsel.

Salah satunya Arief Rudiharto yang akan merealisasikan aspirasi tersebut jika dirinya mendapatkan kursi di legislative Sumsel.

Partai dengan nomor urut 16 pada kertas suara ini memiliki program menyasar kepada para pelaku usaha pun di sambut hangat oleh warga.

Hal ini terlihat ketika para emak-emak warga Lebong Siarang beramai ramai mendoakan caleg Perindo khususnya dapil II Sumsel agar terpilih dan dapat merealisasikan keinginan keinginan yang mereka telah sampaikan.

Arief pptimis Perindo menang dengan target 30.000 suara terkhusus di Kecamatan Sukarami, mengingat kecamatan ini memiliki 500 TPS.

(Salman Mardira)