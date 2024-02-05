4 Fakta Mahasiswi Unsri Tewas, Ditusuk Begal Punggungnya saat Dibonceng Motor

OGAN ILIR - Seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) bernama Nazwa Keyza Safira (19) menjadi korban begal sadis. Korban pun meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mahyuzahra Inderalaya.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Dibonceng Temannya

Saat kejadian, korban sedang dibonceng sepeda motor oleh temannya bernama Aldo Prastio. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di jalan akses menuju Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, pada Jumat 2 Februari 2024 malam.

Keduanya dibegal oleh orang yang tidak dikenal. Diduga melawan begal, korban ditusuk di bagian punggung hingga berlumuran darah.

2. Luka Tusuk di Punggung

Usai mengalami luka, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mahyuzahra Inderalaya oleh temannya. Namun, nyawanya tak tertolong.

“Semalam sekitar pukul 01.00 WIB, korban dibawa teman prianya ke sini. Ada luka tusuk di punggung,” ujar seorang perawat Rumah Sakit Mahyuzahra, Minggu 4 Februari 2024.