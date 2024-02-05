Gempa M5,3 Guncang Bolaang Uki Bolsel Sulut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut), Senin 5 Februari 2024, pukul 19.38 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 93 km Tenggara Bolaang Uki Bolaang Mongondow Selatan Sulut pada koordinat 0.42 Lintang Selatan – 124.27 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.3, 05-Feb-24 19:38:46 WIB, Lok:0.42 LS,124.27 BT (93 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:15 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)