HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Pegunungan Bintang Papua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:31 WIB
Gempa M5,4 Guncang Pegunungan Bintang Papua
Gempa guncang Pegunungan Bintang Papua (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Pegunungan Bintang, Papua, pada Senin (5/2/2024), pukul 21.05 WIB.

Kabar tersebut disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun X/ Twitter resminya.

"Mag:5.4, 05 Feb 24 21:05:24 WIB, Lok:4.01 LS,140.27 BT," tulis akun X @infobmkg.

Adapun pusat gempa berada di berada di darat 66 km Barat Laut Pegunungan Bintang dengan kedalaman: 92 km dan tidak berpotensi tsunami.

Sampai saat ini, belum ada informasi dampak gempa yang terjadi. Termasuk ada tidaknya kerusakan dan korban jiwa

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," saran BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
