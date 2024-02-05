Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Civitas Akademika USU Serukan Keprihatinan Atas Rusaknya Etika dan Perilaku Berdemokrasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:49 WIB
Civitas Akademika USU Serukan Keprihatinan Atas Rusaknya Etika dan Perilaku Berdemokrasi
Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara (USU)
MEDAN - Sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menyatakan keprihatinan mereka atas kondisi demokrasi Indonesia yang kini berada pada kondisi kritis akibat hilangnya etika dalam perilaku berdemokrasi.

Pernyataan sikap keprihatinan itu mereka sampaikan di Gedung Pancasila, Jalan Universitas, Kampus USU Padang Bulan, Medan, Senin (5/2/2024).

“Kami menyampaikan pernyataan sikap ini dari gedung Pancasila. Banyak makna yang harus dipahami disini,” kata Prof Dr Ningrum Natasya Sirait saat memulai aksi.

Guru Besar di Fakultas Hukum USU itu menegaskan, aksi ini merupakan panggilan nurani dari masing-masing guru besar dan para alumni atas kondisi bangsa yang saat ini sedang memprihatinkan akibat persoalan yang demokrasi yang sedang memprihatinkan. Mereka berharap seruan mereka menambah gaung dari para akademisi dan kampus yang menginginkan agar demokrasi ditegakkan jelang pemilu 2024.

“Semoga seruan ini bisa dilaksanakan dan didengarkan para pihak,” ujarnya.

Seruan resmi mereka dibacakan oleh Prof. Dr Nurlisa Ginting. Berikut isi pernyataannya:

Halaman:
1 2
      
