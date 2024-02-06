Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kendali, Ambulans Angkut Pasien Terguling di Tanggamus Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |11:08 WIB
Hilang Kendali, Ambulans Angkut Pasien Terguling di Tanggamus Lampung
Ambulans terguling di Tanggamus Lampung (foto: dok ist)
TANGGAMUS - Diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi, satu unit ambulans mengalami kecelakaan tunggal saat sedang membawa pasien, di Jalan Lintas Barat, Pekon Teba Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Minggu (4/2/2024) sekitar pukul 02.45 WIB.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat kondisi ambulans terguling di tengah jalan. Pada bagian mobil tersebut tertulis ambulance Puskesmas Lemong milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Saat dikonfirmasi, Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Benar, tadi malam telah peristiwa lakalantas tunggal satu unit ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat bernomor polisi BE 9208 XZ di Jalan Lintas Barat, Kota Agung Barat," ujar Rinaldo, Selasa (6/2/2024).

Rinaldo mengungkapkan, kecelakaan lalu-lintas tunggal itu berawal saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi membawa pasien untuk dirujuk ke RS Mitra Husada di Pringsewu.

