HOME NEWS JABAR

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak, Yosef dan Danu Segera Disidang

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:50 WIB
Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak, Yosef dan Danu Segera Disidang
Yosef dan Danu/ist
BANDUNG - Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suharti (55) dan Amalia Mustika Ratu atau Amel di Kabupaten Subang, memasuki babak baru. Polda Jabar melimpahkan berkas perkara dan dua tersangka, Yosef Hidayah dan M Ramdanu alias Danu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Selasa (6/2/2024).

Selain berkas dan 2 tersangka, Ditreskrimum Polda Jabar juga menyerahkan 139 item barang bukti. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara Yosef Hidayah dan Danu dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Namun, berkas perkara tersangka Mimin, Arighi dan Abi masih dilengkapi oleh penyidik.

"Ya (Yosef dan Danu) diserahkan ke Kejari Subang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (6/2/2024).

Dia melanjutkan, setelah penyerahan barang bukti dan tersangka Yosef dan Danu, selanjutnya penyidik tengah melengkapi berkas perkara tersangka Mimin, Arighi, dan Abi. "Iya (melengkapi berkas perkara Mimin, Arighi, dan Abi)," pungkasnya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya mengatakan, berkas perkara pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dua berkas lengkap itu untuk tersangka Yosef Hidayah dan M Ramdanu alias Danu.

"Sementara ini masih dua (yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejati Jabar) untuk inisial Y dan R alias D. Dua berkas tersebut diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Rencananya, sidang perdana untuk keduanya akan berlangsung pekan depan," kata Kasipenkum Kejati Jabar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
