HOME NEWS JABAR

Tebing 15 Meter Longsor, Jalur Wisata di Bandung Barat Lumpuh Total

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:30 WIB
Tebing 15 Meter Longsor, Jalur Wisata di Bandung Barat Lumpuh Total
Tebing setinggi 15 meter di Bandung Barat longsor (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Tebing setinggi 15 meter longsor hingga menimbun Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Selasa (6/2/2024). Jalan provinsi itu pun lumpuh total.

Akses jalan provinsi itu menghubungkan Kota Cimahi dan beberapa kecamatan dengan wilayah Lembang. Kendaraan roda dua dan roda empat sementara tidak dapat melintas sehingga dialihkan melalui jalur lainnya karena tidak bisa dilalui sementara.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencam Daerah (BPBD) KBB, Asep Sehabudin menjelaskan, longsor diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.45 WIB. Dipastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

"Kondisi jalur tadi sedang lengang, tidak ada kendaraan yang lewat," kata Asep di lokasi.

Diduga, longsor objek wisata Curug Pelangi itu dipicu rembesan saluran air yang berada di atas tebing. Longsor susulan diperkirakan masih bisa terjadi karena di lokasi sudah timbul retakan tanah.

Petugas dibantu TNI, Polri, relawan dan warga sedang mengupayakan tanah longsoran disingkirkan dari badan jalan menggunakan alat seadanya dengan bantuan mobil pemadam.

"Sekarang kami usahakan mendatangkan alat berat supaya lebih cepat penanganannya karena jika dilakukan secara manual akan lebih lama," ujarnya.

