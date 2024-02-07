Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Tembak 2 Kapal Milik AS dan Inggris di Laut Merah, Kondisinya Rusak Parah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:28 WIB
Houthi Tembak 2 Kapal Milik AS dan Inggris di Laut Merah, Kondisinya Rusak Parah
Houthi tembak 2 kapal milik AS dan Inggris di Laut Merah (Foto: Reuters)
YAMAN - Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman mengatakan mereka telah menembakkan rudal ke dua kapal di Laut Merah. Kedua kapal itu dilaporkan rusak parah.

Dikutip Reuters, juru bicara militer kelompok itu mengatakan mereka telah menembakkan rudal angkatan laut ke Star Nasia dan Morning Tide yang masing-masing berbendera Kepulauan Marshall dan Barbados. Kedua kapal ini diketahui milik Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Seorang pejabat kementerian pelayaran Yunani mengatakan Star Nasia milik Yunani, yang dikelola oleh Star Bulk Carrier, rusak akibat ledakan pada pukul 11:15 waktu setempat dan awaknya tidak terluka.

Pejabat itu menambahkan tidak jelas apakah ledakan itu disebabkan oleh ranjau laut atau roket.

Komando Pusat militer AS atau Centcom mengatakan Houthi menembakkan tiga rudal ke Star Nasia, yang melaporkan kerusakan ringan namun tidak ada korban luka.

Centcom mengatakan sebuah kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di dekat Star Nasia menembak jatuh salah satu rudal tersebut.

Dilaporkan bahwa Star Nasia tetap layak berlayar dan terus menuju tujuannya. Secara terpisah, badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) dan perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey melaporkan ledakan di dekat kapal dagang di lepas pantai Aden, Yaman, pada Selasa (6/2/2024).

