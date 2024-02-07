Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Labuhan Lombok, Tiga Orang Tewas

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |01:04 WIB
SELONG - Kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah Lombok Timur. Kali ini terjadi di jalan raya Labuhan Lombok, tepatnya di jalan menuju pelabuhan Kayangan, Selasa (06/01/2024) sekitar pukul 03.00 Wita.

Kanit Penegakan Hukum (Gakum) Satlantas Polres Lombok Timur, IPDA Alam Prima Yogi mengungkapkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Labuhan Lombok bermula pada saat pengendara sepeda motor datang dari arah pelabuhan menuju arah Mataram.

Namun saat melewati tikungan tajam menanjak tiba-tiba minibus datang dari arah berlawanan dan kecelakaan tak terelakkan. Motor pengendara terperosok terlindas minibus.

"Pengendara ini bonceng tiga dan baru keluar dari pelabuhan, mereka hendak melewati tikungan tajam menanjak namun kecelakaan dengan minibus tak terhindarkan,"ungkapnya.

Akibat insiden ini, kaya Yogi, tiga orang meninggal dunia yakni Agosa Lingga (22), M. Gathan Arbi (22), dan M. Febrian (22).

"Pas kecelakaan motornya meangsek masuk ke bawah minibus yang menyebabkan ketiganya meninggal dunia," terangnya.

Selain karena ketidak hati-hatian pengendara, kecelakaan itu juga diduga dipengaruhi lantaran minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sekitar tempat kejadian.

Halaman:
1 2
      
