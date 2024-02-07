Polda Riau Gagas Deklarasi Pemilu Damai Bersama Ribuan Gen Z

PEKANBARU - Polda Riau bersama ribuan generasi Z (Gen Z) melakukan deklarasi Pemilu Damai 2024. Generasi ini Gen Z yang merupakan pemilih muda yang siap membantu menyukseskan Pemilu.

Acara yang diinisiasi oleh Polda Riau beserta satuan kerja Polda tersebut mengusung tema "Deklarasi Pemilih Muda Cerdas Menuju Pemilu Damai 2024", dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, Pemprov Riau, Wakapolda Riau, pihak TNI , Forkopimda Riau, Ketua KPU Riau, Ketua Bawaslu Riau, Dirnarkoba Polda Riau, Dirkrimum Polda Riau, PJU Polda Riau serta ribuan perwakilan pelajar SMA, SMK dan MA se - Provinsi Riau, Rabu (6/2/2024).

Sebanya 52% pemilih dalam Pemilu 2024 adalah pemilih pemula yang harus berkontribusi dan paham dengan politik dan teknologi sehingga nanti dapat menggunakan hak pilih pada pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024.

Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang mempunyai sistem demokrasi.

"Demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat, semua menuju untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam ke tata negaraan demokrasi sangat penting, dan pada saat ini kita berada pada tahap pesta demokrasi," kata Kapolda Riau.

"Pemilu tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota. Oleh karena itu, kepada pemilih pemula harus ikut dalam sistem ketatanegaraan untuk memberikan hak pilihnya, karena hak suara menjadi hak konsitusi setiap warga negara,” sambungnya.

Irjen Iqbal melanjutkan, Generasi Z merupakan generasi penerus bangsa dan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi bencana demokrasi. Apalagi menurut data, populasi 70% pengguna internet didominasi oleh kelompok milenial.

"Hal ini bisa menguntungkan dan merugikan, oleh karena itu selalu hati-hati dengan internet, kelola dengan baik dan jangan menyebar hoax apalagi tentang Pemilu ini," tambahnya.

Irjen Iqbal juga mengajak untuk menggunakan hak pilih secara cerdas, dan berharap deklarasi ini bukan hanya mengumpulkan generasi Z, melainkan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu nanti.