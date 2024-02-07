Cerita Ganjar saat Disambut Pendukung Prabowo-Gibran: Enggak Perlu Ngamuk dan Kerahkan Satgas!

KARANGANYAR - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap cerita dirinya yang disambut pendukung paslon Prabowo-Gibran di Balikpapan, Kalimantan Timur saat melakukan kampanye. Ganjar mengaku tersangjung dengan sambutan yang ada.

"Disambut (pendukung) 02, artinya pak Prabowo nyambut saya, apa enggak luar biasa itu?," kata Ganjar dalam deklarasi tekad keluarga Purnawirawan Polri di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

Alih-alih marah, Ganjar pun mengaku justru mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pendukung 02 itu. Sikap itu, kata dia, merupakan sikap sopan santun yang diajarkan oleh orang tuanya.

Bahkan, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyempatkan diri untuk mengajak pendukung 02 makan bersama. Ganjar juga mempersilakan pendukung itu berpose berbeda dengan salam metal khas pendukungnya.

"Tangan mu dua, sing 3 aku, itu saya luruskan. Itu saya demokrasi. Jadi, kalau saya disambut saya tidak ngamuk, saya tidak kerahkan Satgas," ungkapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian kembali bercerita ajaran itu didapat dari orang tuanya. Menurutnya, menghadapi kemarahan seseorang harus dilakukan dengan lemah lembut.

"Ibu saya mengajarkan menghadapi orang marah itu harus dengan lemah lembut, menghadapi orang panik dan emosi itu lemah lembut. Dan kalau kita ketemu orang ajaklah makan disuguh, tak suguhi makane akeh bro," tutupnya.

