Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ibu-Ibu di Serang Antusias Ketemu Siti Atikoh: Pokoknya Dukung Pak Ganjar 100 Persen!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:56 WIB
Ibu-Ibu di Serang Antusias Ketemu Siti Atikoh: Pokoknya Dukung Pak Ganjar 100 Persen!
Ibu-ibu di Serang dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Devi Ari)
A
A
A

SERANG - Istri calon presiden nomor urut 3, Siti Atikoh melaksanakan safari politik ke Serang, Banten pada Selasa (6/2/2024). Dalam kesempatan ini, dirinya sempat bertemu dengan banyak ibu-ibu. Semuanya terlihat sangat antusias bertemu dengan Siti Atikoh. Bahkan ada yang langsung menyatakan dukungan untuk paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ibu Atikoh bagus ya, sopan, ramah, cantik, bermasyarakat. Senang sekali sih bertemu langsung sama Beliau ya. Pokoknya saya dukung deh 100 persen buat Ibu Atikoh dan Bapak Ganjar,” ucap Ibu Imas Masitoh saat ditemui di kediaman K.H. Ahmad Rofiudin.

“Religius, sopan,” ujar Maliyah menambahkan.

Lebih lanjut, Imah Masitoh menyampaikan jika dirinya biasanya hanya melihat Siti Atikoh melalui sosmed dan televisi. Kini dirinya sangat senang bisa melihat Siti Atikoh secara langsung bahkan bersalaman.

“Sama-sama cantik tapi aslinya lebih cantik. Insya Allah yang pertama itu cantik hatinya,” kata Imah Masitoh.

Tidak hanya memberi pujian, masyarakat Serang pun menitipkan banyak pesan dan harapan untuk Ganjar Pranowo melalui Siti Atikoh.

“Ya mudah-mudahan Pak Ganjar bisa mengayomi masyarakat, bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju. Ya pokoknya lihat masyarakat yang kurang mampu dan diayomi. Mudah-mudahan bisa lebih maju,” ucap Hj. Eha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement