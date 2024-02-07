Ibu-Ibu di Serang Antusias Ketemu Siti Atikoh: Pokoknya Dukung Pak Ganjar 100 Persen!

SERANG - Istri calon presiden nomor urut 3, Siti Atikoh melaksanakan safari politik ke Serang, Banten pada Selasa (6/2/2024). Dalam kesempatan ini, dirinya sempat bertemu dengan banyak ibu-ibu. Semuanya terlihat sangat antusias bertemu dengan Siti Atikoh. Bahkan ada yang langsung menyatakan dukungan untuk paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ibu Atikoh bagus ya, sopan, ramah, cantik, bermasyarakat. Senang sekali sih bertemu langsung sama Beliau ya. Pokoknya saya dukung deh 100 persen buat Ibu Atikoh dan Bapak Ganjar,” ucap Ibu Imas Masitoh saat ditemui di kediaman K.H. Ahmad Rofiudin.

BACA JUGA: Atikoh Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti Bagi Nelayan yang Kesulitan Dapat Solar Bersubsidi

“Religius, sopan,” ujar Maliyah menambahkan.

Lebih lanjut, Imah Masitoh menyampaikan jika dirinya biasanya hanya melihat Siti Atikoh melalui sosmed dan televisi. Kini dirinya sangat senang bisa melihat Siti Atikoh secara langsung bahkan bersalaman.

“Sama-sama cantik tapi aslinya lebih cantik. Insya Allah yang pertama itu cantik hatinya,” kata Imah Masitoh.

Tidak hanya memberi pujian, masyarakat Serang pun menitipkan banyak pesan dan harapan untuk Ganjar Pranowo melalui Siti Atikoh.

“Ya mudah-mudahan Pak Ganjar bisa mengayomi masyarakat, bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju. Ya pokoknya lihat masyarakat yang kurang mampu dan diayomi. Mudah-mudahan bisa lebih maju,” ucap Hj. Eha.