Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Ceritakan Didikan Sang Ayah: Saya Dijarkan Tidak Mencla-mencle

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:04 WIB
Ganjar Pranowo Ceritakan Didikan Sang Ayah: Saya Dijarkan Tidak Mencla-mencle
Ganjar di Karanganyar. (Foto: TPN)
A
A
A

KARANGANYAR - Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menceritakan bagaimana dirinya dididik oleh ayahnya. Dia dibiasakan untuk satu pikiran, perkataan dan perbuatan, agar jangan jadi orang yang mencla-mencle.

“Bapak dan ibu saya mengajarkan biasa disiplin karena anak militer, Brimob, anak polisi, biasakan satu pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan jadi orang yang mencla-mencle,” katanya, saat menerima dukungan dari keluarga besar para purnawirawan TNI dan Polri, di Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

 BACA JUGA:

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung untuk tidak melupakan sejarah. Ketika kontestasi pilpres berlangsung, yang perlu menjadi fokusnya adalah bagaimana mencintai bangsa ini dengan menjadi patriot sejati dan dibuktikan dengan konsistensi.

“Saya ini ingat sejarah. Ada cerita menarik, seorang yang memberontak dengan negeri ini dan ingin memisahkan dari republik, dan dia anggota PRRI Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Semesta), lalu melarikan diri, meninggalkan bangsa yang kita cintai, saya harap bapak ibu tahu,” paparnya.

Ganjar menegaskan, bahwa ayahnya ikut menumpas pemberontakan PRRI Permesta, atas dasar itulah Ganjar menekankan kalau dirinya bukanlah anak seorang pemberontak, melainkan anak seorang patriot negeri ini.

Mengenai konsistensi, Ganjar menceritakan saat dua pemilu lalu, ada seorang jenderal bintang empat mengatakan, “dia yang saya pecat, begitunya katanya.”

 BACA JUGA:

Ditambah lagi dalam sebuah diskusi, jenderal tersebut mengatakan, bagaimana mau membela orang itu, catatan sejarahnya begini, catatan psikologinya begini dan dia dipecat.

“Bahkan ada juga yang mengatakan, hei pensiunan TNI, Anda bodoh kalau pilih orang yang kita pecat. Dan orang-orang yang dulu berbicara itu sekarang berada di kubu sana. Maaf, sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencla-mencle. Bapak saya bukan pensiunan jenderal, hanya pensiunan Letnan Satu,” kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, bahwa saat ini dunia digital sangat modern, sehingga rekam jejak digital sulit hilang. Dirinya tidak ingin para ‘orang tua’ ataupun senior, omongannya tidak bisa dipercaya lagi oleh generasi muda sekarang. Maka lanjut Ganjar, track record menjadi penting untuk memilih seorang pemimpin, dan jangan pernah lupakan sejarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement