Ganjar Pranowo Ceritakan Didikan Sang Ayah: Saya Dijarkan Tidak Mencla-mencle

KARANGANYAR - Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menceritakan bagaimana dirinya dididik oleh ayahnya. Dia dibiasakan untuk satu pikiran, perkataan dan perbuatan, agar jangan jadi orang yang mencla-mencle.

“Bapak dan ibu saya mengajarkan biasa disiplin karena anak militer, Brimob, anak polisi, biasakan satu pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan jadi orang yang mencla-mencle,” katanya, saat menerima dukungan dari keluarga besar para purnawirawan TNI dan Polri, di Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung untuk tidak melupakan sejarah. Ketika kontestasi pilpres berlangsung, yang perlu menjadi fokusnya adalah bagaimana mencintai bangsa ini dengan menjadi patriot sejati dan dibuktikan dengan konsistensi.

“Saya ini ingat sejarah. Ada cerita menarik, seorang yang memberontak dengan negeri ini dan ingin memisahkan dari republik, dan dia anggota PRRI Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Semesta), lalu melarikan diri, meninggalkan bangsa yang kita cintai, saya harap bapak ibu tahu,” paparnya.

Ganjar menegaskan, bahwa ayahnya ikut menumpas pemberontakan PRRI Permesta, atas dasar itulah Ganjar menekankan kalau dirinya bukanlah anak seorang pemberontak, melainkan anak seorang patriot negeri ini.

Mengenai konsistensi, Ganjar menceritakan saat dua pemilu lalu, ada seorang jenderal bintang empat mengatakan, “dia yang saya pecat, begitunya katanya.”

Ditambah lagi dalam sebuah diskusi, jenderal tersebut mengatakan, bagaimana mau membela orang itu, catatan sejarahnya begini, catatan psikologinya begini dan dia dipecat.

“Bahkan ada juga yang mengatakan, hei pensiunan TNI, Anda bodoh kalau pilih orang yang kita pecat. Dan orang-orang yang dulu berbicara itu sekarang berada di kubu sana. Maaf, sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencla-mencle. Bapak saya bukan pensiunan jenderal, hanya pensiunan Letnan Satu,” kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, bahwa saat ini dunia digital sangat modern, sehingga rekam jejak digital sulit hilang. Dirinya tidak ingin para ‘orang tua’ ataupun senior, omongannya tidak bisa dipercaya lagi oleh generasi muda sekarang. Maka lanjut Ganjar, track record menjadi penting untuk memilih seorang pemimpin, dan jangan pernah lupakan sejarah.