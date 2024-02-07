Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesta Rakyat di Magelang, Ganjar: Walaupun Diguyur Hujan Tapi Saudara-Saudara Tetap Semangat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:20 WIB
Pesta Rakyat di Magelang, Ganjar: Walaupun Diguyur Hujan Tapi Saudara-Saudara Tetap Semangat
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

MAGELANG - Suasana penuh semangat dan kebersamaan memenuhi Lapangan Bola Tamanagung, Kabupaten Magelang, saat gelaran megah "Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #31" pada hari ini, Rabu (7/2/2024).

Pesta rakyat yang digelar oleh Sahabat Ganjar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi warga setempat, tetapi juga menjadi panggung deklarasi akbar puluhan ribu warga yang siap mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Pilpres 2024.

Acara yang dimeriahkan oleh penampilan hebat seperti NDX AKA, Tipe-X, Fanada, dan banyak lagi, turut menyajikan kegiatan yang mendukung ekonomi lokal. Sahabat Ganjar memfasilitasi booth UMKM untuk mempromosikan dan mendukung usaha lokal, sementara Distro Ganjar, lapak yang menjajakan berbagai macam merchandise Ganjar-Mahfud, juga turut memeriahkan acara dengan koleksi produknya yang menarik.

Salah satu pengunjung yang berkunjung ke Distro Ganjar, Sri Rahayu, menyampaikan antusiasmenya, "Saya sangat senang bisa ikut mendukung Ganjar-Mahfud melalui pembelian merchandise ini. Mereka adalah harapan baru bagi Indonesia,” tutur Sri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement