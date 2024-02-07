Pesta Rakyat di Magelang, Ganjar: Walaupun Diguyur Hujan Tapi Saudara-Saudara Tetap Semangat

MAGELANG - Suasana penuh semangat dan kebersamaan memenuhi Lapangan Bola Tamanagung, Kabupaten Magelang, saat gelaran megah "Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #31" pada hari ini, Rabu (7/2/2024).

Pesta rakyat yang digelar oleh Sahabat Ganjar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi warga setempat, tetapi juga menjadi panggung deklarasi akbar puluhan ribu warga yang siap mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Pilpres 2024.

Acara yang dimeriahkan oleh penampilan hebat seperti NDX AKA, Tipe-X, Fanada, dan banyak lagi, turut menyajikan kegiatan yang mendukung ekonomi lokal. Sahabat Ganjar memfasilitasi booth UMKM untuk mempromosikan dan mendukung usaha lokal, sementara Distro Ganjar, lapak yang menjajakan berbagai macam merchandise Ganjar-Mahfud, juga turut memeriahkan acara dengan koleksi produknya yang menarik.

Salah satu pengunjung yang berkunjung ke Distro Ganjar, Sri Rahayu, menyampaikan antusiasmenya, "Saya sangat senang bisa ikut mendukung Ganjar-Mahfud melalui pembelian merchandise ini. Mereka adalah harapan baru bagi Indonesia,” tutur Sri.