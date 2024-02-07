Kerap Turun ke Dapil, Caleg Perindo Santi Paramita Ingin Disayang Warga

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Santi Paramita mendatangi kawasan Gang Damai 5, RT 5/11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (7/2/2024).

Sebabnya, dia ingin dekat dan disayang warga sehingga kerap turun ke Dapilnya guna menyerap aspirasi.

"Saya cuman pengin satu, saya cuman pengin deket sama masyarakat, masyarakat tahu saya, supaya masyarakat sayang sama saya, saya cuma itu saja strateginya," ujarnya pada wartawan, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, melalui kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapangan Bukutangkis kawasan Gang Damai, Bukit Duri itu, dia ingin bisa dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, dia bisa secara langsung mendapatkan aspirasi warga tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di wilayahnya.

"Saya banyak datang ke masyarakat, kenal langsung, karena saya juga mau tahu langsung dari mereka kebutuhan mereka apa, masalah mereka apa," tuturnya.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo dengan nomor urut 3 untuk kertas suara anggota DPRD DKI itu menerangkan, bertemu secara langsung dengan masyarakat itu membuat masyarakat juga tahu lebih banyak tentangnya. Bahkan, masyarakat bisa tahu jika niatnya itu baik untuk diri mereka sendiri, yakni mensejahterakan masyarakat Jakarta.

"Niat saya baik, jadi niat saya juga sederhana, saya ingin masyarakat tahu tujuan saya dan tujuan saya adalah masyarakat sejahtera," jelasnya.