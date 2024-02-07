Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kerap Turun ke Dapil, Caleg Perindo Santi Paramita Ingin Disayang Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:10 WIB
Kerap Turun ke Dapil, Caleg Perindo Santi Paramita Ingin Disayang Warga
Caleg Perindo Santi Paramita (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Santi Paramita mendatangi kawasan Gang Damai 5, RT 5/11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (7/2/2024).

Sebabnya, dia ingin dekat dan disayang warga sehingga kerap turun ke Dapilnya guna menyerap aspirasi.

"Saya cuman pengin satu, saya cuman pengin deket sama masyarakat, masyarakat tahu saya, supaya masyarakat sayang sama saya, saya cuma itu saja strateginya," ujarnya pada wartawan, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, melalui kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapangan Bukutangkis kawasan Gang Damai, Bukit Duri itu, dia ingin bisa dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, dia bisa secara langsung mendapatkan aspirasi warga tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di wilayahnya.

"Saya banyak datang ke masyarakat, kenal langsung, karena saya juga mau tahu langsung dari mereka kebutuhan mereka apa, masalah mereka apa," tuturnya.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo dengan nomor urut 3 untuk kertas suara anggota DPRD DKI itu menerangkan, bertemu secara langsung dengan masyarakat itu membuat masyarakat juga tahu lebih banyak tentangnya. Bahkan, masyarakat bisa tahu jika niatnya itu baik untuk diri mereka sendiri, yakni mensejahterakan masyarakat Jakarta.

"Niat saya baik, jadi niat saya juga sederhana, saya ingin masyarakat tahu tujuan saya dan tujuan saya adalah masyarakat sejahtera," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement