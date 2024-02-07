Bangun Mental Usaha, Caleg Perindo Diska Resha Ajak Warga Jagakarsa Bisnis Bareng

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat untuk menjawab permasalahan yang kerap terjadi dari berbagai sisi kehidupan.

Sejalan dengan komitmen itu, Caleg DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Diska Resha Putra mengusung program Kelurahan Berdikari untuk menjadikan masyarakat bisa mandiri untuk kehidupan yang lenih sejahtera tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain.

"Saya buat program Kelurahan Berdikari, berdiri di kaki sendiri yang akan menjadi prioritas. Kita bikin masyarakat lebih cerdas, jangan sampai masyarakat dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab," ujar Diska saat bertemu warga di kawasan Gang Kahyar, RT 09 RW 06, Ciganjur, Jagakarsa, Rabu (7/2/2024).

Diska yang terjun ke dunia bisnis ingin menularkan semangat berbisnis kepada warga setempat. Bukan sekedar membantu memberikan modal, Diska akan terjun langsung untuk melakukan pendampingan ketika warga khususnya anak-anak muda menjalankan bisnisnya hingga terus berjalan stabil.